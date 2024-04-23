Диетолог Журавлева рассказала, какие блюда лучше всего употреблять на завтрак

Завтрак – это фундамент правильного питания, поэтому утренний прием пищи пропускать нельзя, рассказала в разговоре с ОСН диетолог Полина Журавлева.

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По словам специалиста, завтрак помогает восстановить силы, энергию, запускает процесс метаболизма в организме.

Поэтому завтрак должен быть питательным и разнообразным, содержать необходимое количество протеинов, углеводов, клетчатки и полезных жиров. Это поможет контролировать чувство голода в течение дня и уменьшит количество вредных перекусов.

При этом Журавлева назвала продукты, которые не должны присутствовать на столе при утреннем приеме пищи. Это кофе и сладости.

«Откажитесь от сахара и кофе на завтрак. Это приводит к резким изменениям уровня сахара в крови. Вы почувствуете бодрость лишь на время, а чувство насыщения быстро уйдет», — указала специалист.

Ранее эксперт провел исследование и назвал продукты, которые крайне плохо влияют на поджелудочную железу. Также он назвал продукты, употребление которых на завтрак позволит укрепить сосуды.