Ученые назвали самый легкий способ победить бессонницу

Существует множество способов борьбы с бессонницей, но в новом исследовании учёные из Имперского колледжа Лондона и Рейкьявикского университета нашли самый действенный метод. Их выводы опубликованы в журнале BMJ Open.

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Эксперты обнаружили, что занятия спортом два раза в неделю или чаще значительно снижают риск проблем со сном. Авторы уточнили, что люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, на 42% реже испытывают трудности с засыпанием, чем те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

По словам учёных, участники, которые раньше не занимались спортом, но затем начали тренироваться, довольно быстро достигли хороших результатов. Риск бессонницы снизился на 21%.

Исследование было основано на изучении данных 4339 человек из девяти европейских стран.