Профессор Продеус назвал чай каркаде одним из самых полезных

Одним из самых полезных напитков считается чай каркаде. Об этом в программе «Жить здорово!» рассказал профессор, иммунолог Андрей Продеус.

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Он напомнил, что каркаде – это рубиново-красный чай, который получают из цветков гибискуса. Ученые уже доказали его пользу в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что в каркаде высокое содержание аскорбиновой кислоты, поэтому он благотворно вляиет на состояние сосудов, укрепляя их стенки.

Антиоксиданты, содержащиеся в этом чае, помогают справиться с жировыми отложениями в артериях.

Еще один эффект, который оказывает каркаде – укрепление иммунитета.

«Каркаде – это супернапиток, который укрепляет иммунную систему», - констатировал профессор Андрей Продеус.

Ранее профессор Андрей Продеус привёл данные научных исследований, где изучалось влияние музыки на человеческий организм. Учёные предположили, что с помощью музыки можно лечить различные заболевания.