Врач посоветовал, какую печень выбрать на диете

Диетолог Арзуманян: отварная куриная печень подойдёт худеющим людям. Любая печень, будь то говяжья, куриная или рыбная, богата витаминами и железом. Но наименее калорийная из них — именно печень курицы. На 100 г продукта приходится всего не более 140 ккал. При этом просто отварная печень не очень вкусна, её нужно тушить с овощами. Подробнее о пользе печени рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

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Любая печень, будь то говяжья, куриная или рыбная, богата витаминами и железом. Но наименее калорийная из них — именно печень курицы. На 100 г продукта приходится всего не более 140 ккал. При этом просто отварная печень не очень вкусна, её нужно тушить с овощами. Подробнее о пользе печени рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Какая печень полезнее

Любая печень богата витаминами и минеральными веществами, отметила диетолог. И у каждой печени свои сильные «стороны».

Говяжья или куриная печень содержит много железа, белка, витаминов группы В и витамина А. Также в ней есть фолиевая кислота, селен и цинк.

Печень трески часто рекомендуют есть зимой, потому что в ней много витамина D.

Какая печень подойдёт для диеты

Худеющим диетолог посоветовала есть куриную печень.

«Она чуть калорийнее говяжьей, но обе они менее калорийны по сравнению с печенью рыбы», — объяснила Арзуманян в беседе с радиостанцией Sputnik.

Чтобы сделать куриную печень вкуснее, её лучше приготовить с морковью, луком и тимьяном. А ещё из неё можно сделать питательный и сытный паштет, добавила врач.

Сколько печени можно съедать за неделю

Арзуманян рекомендовала съедать не более 150–200 г печени в неделю. Когда мало солнца, лучше есть не более 50–60 г рыбной печени.

В целом печень можно есть варёную всем, отметила специалист. Осторожней надо быть только тем, кто принимает витамины A и B: если есть слишком много печени, может произойти передозировка этими витаминами. А что бывает при переизбытке витаминов — мы рассказывали здесь.