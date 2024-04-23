Диетолог рассказала, какими должны быть правильные перекусы в офисе

Врач–диетолог Наталья Круглова рассказала, что правильный перекус поможет офисным сотрудникам избежать набора лишних килограммов. Она подчеркнула, что важно включить в рацион белковые продукты для насыщения организма. Регулярные приемы пищи также играют важную роль, чтобы избежать переедания вечером.

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— Правильный перекус позволит не набрать вес офисным сотрудникам. Хорошо, если в нем будет присутствовать белковый продукт. Это может быть кусочек сыра, творог, йогурт или какой-то кисломолочный напиток. Также это может быть горсть орехов, — поделилась доктор в интервью с NEWS.ru.

Также перекус может состоять из кусочка нежирного мяса или рыбы. Это отличный источник белка. Кроме того, рекомендуется включить в рацион цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновой хлеб или крекеры, для получения дополнительных питательных веществ.

Стоит обратить внимание на состав цельнозерновых продуктов. Там должна быть цельносмолотая мука. В такой муке содержатся магний, цинк, витамины группы B.

В перекус также можно включить продукты, насыщающие организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть свежие фрукты или овощи, в летний сезон можно покупать ягоды.

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