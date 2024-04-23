Врач Крестьянинова объяснила, почему недостаток сна приводит к ухудшению зрения

Офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Крестьянинова подтвердила РИА Новости, что регулярное недосыпание грозит ухудшением зрения.

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«Да, от недосыпа действительно может ухудшиться зрение. Это не миф, а научно доказанное явление», - сказала врач.

У недосыпающего человека возникает хроническая усталость глазных мышц, а это в свою очередь влечёт ухудшение фокусировки и размытию зрения.

Недостаточный сон в принципе нарушает кровоснабжение организма, а в частности тканей глаз. Может возникнуть сухость глаз, это скажется на работе за компьютером.

«Некоторые исследования показывают, что хронический недосып может увеличить риск развития различных заболеваний глаз, таких как глаукома и дегенерация сетчатки. Поэтому для сохранения здоровья глаз и поддержания хорошего зрения важно обеспечивать достаточную продолжительность и качество сна», - продолжила Ирина Крестьянинова.

Она рекомендует семь-восемь ночного сна для сохранения здоровья глаз.

Недосып также увеличивает риск сахарного диабета. Врачи дают простые правила хорошего сна, чтобы жить полной жизнью.