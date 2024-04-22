Врач дал рекомендации в период магнитных бурь

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рекомендовал в период магнитных бурь ограничить физические нагрузки.

«Людям с хроническими заболеваниями необходимо планировать свою активность. Лучше отдохнуть дома, полежать с книгой, попить травяной чай, не носиться по городу, не планировать сотню дел в день. Нельзя также напрягать ноги — колени, стопы и суставы», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, магнитные бури влияют на людей с нарушениями работы иммунитета, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями нервной системы, с проблемами в психической сфере.

Также, по словам врача, в периоды магнитных бурь стоит отказаться от дополнительного электромагнитного воздействия со стороны бытовых приборов.

«В эти дни важен контроль артериального давления и пульса», — заключил Умнов.

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