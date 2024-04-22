Эндокринолог рассказала об уникальной пользе краснокочанной капусты

Согласно ряду исследований американских ученых, краснокочанная капуста обладает целым рядом полезных свойств, которые благоприятно влияют на состояние кишечника. Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула значимость новых исследований.

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Так, согласно данным исследования красная капуста оказывает положительное воздействие на профилактику и лечение различных воспалительных заболеваний кишечника, вроде язвенного колита и болезни Крона.

Ученые проводили исследования на мышах, в результате чего подтвердили, что краснокочанная капуста способствует росту полезных бактерий и изменяет состав кишечной микробиоты. В результате идет облегчение симптомов кишечных заболеваний. Кроме того, свежий сок из капусты улучшает барьерную функцию кишечника, а также активизирует иммунные клетки.

Среди прочего капуста богата клетчаткой и фолиевой кислотой, которые имеют огромное значение для здоровья организма. Например квашеная капуста, благодаря своим свойствам, снижает риск онкологических заболеваний, укрепляет иммунитет и способствует заживлению слизистой оболочки кишечника, написала врач в своем Telegram-канале.

В свою очередь врач-терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус назвали три супернапитка, которые помогут укрепить здоровье.