Эксперт объяснил, что эффективнее отказа от вредных привычек

Низкая приверженность здоровому образу жизни - главное препятствие для профилактики заболеваний, поэтому многим пациентам, не мотивированным на отказ от вредных привычек, можно рекомендовать альтернативные способы модификации рисков. Такое мнение высказала на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС врач-кардиолог высшей категории, региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Анна Исаева.

"Невозможно полностью устранить влияние всех вредных факторов риска. На сегодняшний день для того, чтобы мягко и постепенно замотивировать на ведение здорового образа жизни наше население, в медицинской среде набирает обороты концепция модификации рисков. Это стратегия, которая не просто позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения и других хронических неинфекционных заболеваний, но и может внести значимый вклад в экономику государства", - сказала Исаева.

Она пояснила, что суть концепции заключается в снижении влияния поведенческих факторов риска на здоровье людей, которые не готовы полностью отказаться от вредных привычек. По словам врача, подобный подход уже практикуется в России в отношении заболеваний, связанных с диабетом и ожирением, но также необходим и для курильщиков.

Как уточнила заведующая эндокринологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Татьяна Грачева, пациентам, которые любят сладкие напитки, лучше предлагать не отказ от них, а менее вредные варианты, а заядлым курильщикам - бездымные альтернативы. В части занятий спортом можно рекомендовать, например, увеличение длительности прогулок и пользование лестницами вместо лифтов, добавила она.

Табакокурение до сих пор является катализирующим фактором развития рака легкого и повышает риск возникновения других новообразований, напомнил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.