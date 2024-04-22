Эксперты рассказали, как избавиться от переедания

Чтобы не переедать, нужно придерживаться режима питания, посоветовали эксперты Центра общественного здоровья и медпрофилактики Мурманска. Также, по их словам, следует ограничить в рационе количество переработанных продуктов и увеличить долю цельных, пишет «МК в Мурманске».

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Желание переедать может возникнуть из-за злоупотребления полуфабрикатами и фастфудом, отметили специалисты. Чтобы перестать есть больше нужного, необходимо исключить продукты, которые усиливают аппетит, например, кетчуп, майонез и другие готовые соусы, содержащие много соли, сахара и консервантов.

"Если человек ежедневно потребляет больше пищи, чем необходимо его организму, то непременно возникнут проблемы со здоровьем", — объяснили эксперты.

Пища сверх нормы становится вредной, а импульсивное переедание приводит к проблемам со здоровьем, поэтому важно придерживаться режима питания. Рекомендуется есть 3-4 раза в день и соблюдать питьевой баланс, минимум полтора литра жидкости в день, уточнили в Центре. Кроме того, не следует употреблять обезжиренные молочные продукты и диетические батончики, поскольку они только увеличивают аппетит и провоцируют переедание из-за низкой насыщаемости.

Врач-эндокринолог Оксана Михалева ранее рассказала, что психологические и эндокринные заболевания могут препятствовать похудению. По ее словам, сбросить вес мешают также болезни, при которых нужно пить лекарства, повышающие аппетит.