Ученые создали стельки для обуви специально для диабетиков

Диабетические трофические язвы — серьезное осложнение, от которого страдают миллионы людей и которое приводит к ампутации конечностей и даже смерти. Однако новые стельки для обуви, разработанные исследователями из Научно-исследовательского института Техасского университета в Арлингтоне (UTARI), дают надежду на снижение этого риска.

© Ferra

Диабет повреждает нервы и кровообращение, что делает ноги более восприимчивыми к язвам. Примерно у трети диабетиков в течение жизни развиваются язвы, что приводит к более чем 160 000 ампутаций в год только в США.

«Существующие стельки не показали значительных успехов в предотвращении язв», — говорит автор работы. «Наш подход отличается. Эти стельки чередуют давление на разные участки стопы, давая тканям отдых и способствуя кровотоку. Это помогает поддерживать здоровье кожи и тканей, что в конечном итоге снижает риск возникновения язв».

© University of Texas at Arlington

В исследовании, опубликованном в International Journal of Lower Extremity Wounds, подробно описана конструкция стельки. Команда планирует усовершенствовать технологию, чтобы она подходила для пользователей разного веса и размера обуви.

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