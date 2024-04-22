Врачи назвали три супернапитка для здоровья

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, какие три супернапитка помогут укрепить здоровье. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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Одним из супернапитков для здоровья Коновалов назвал смузи из черной смородины, шпината, моркови и банана. По словам врача, этот напиток улучшает состояние сетчатки глаз и защищает их от различных заболеваний.

Гандельман, в свою очередь, посоветовал добавить в рацион кофе. Он объяснил, что у людей, которые пьют две чашки кофе в день, риски развития сахарного диабета на 25 процентов меньше, чем у тех, кто не употребляет этот напиток. Малышева отметила, что кофе снижает артериальное давление и защищает от болезни Альцгеймера.

Третьим супернапитком врачи назвали чай каркаде. Продеус заявил, что этот напиток укрепляет иммунную систему.

Ранее Малышева и Гандельман предостерегли гипертоников от использования сосудосуживающих капель для носа. По их словам, эта группа лекарств повышает давление.