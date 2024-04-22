Врач рассказал, как правильно укреплять иммунитет при аллергии

Некоторые ученые советуют «валяться в грязи», чтобы предотвратить аллергию, однако на самом деле тренировать свой иммунитет нужно в маленьких дозах, рассказала «360» врач иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина. По словам медика, подход к таким тренировкам должен быть осознанным.

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"Нужно разумно и в маленьких дозах тренировать иммунитет, а не сразу давать ему большую нагрузку, добившись срыва иммунной системы. Подход должен быть очень разумным", — объяснила врач.

Иммунолог отметила, что некоторые специалисты советуют «валяться в грязи», из-за того, что современный человек, в соответствии с гигиенической теорией, уже с рождения находится в чистых условиях. Если раньше люди с детства контактировали с животными, различными аллергенами, микроорганизмами и грязью, сейчас они лишены этой среды. В связи с этим их иммунитет становится восприимчивее и чувствительнее, однако «валяние в грязи» не поможет предотвратить появление аллергии, подчеркнула Шабалина.

Ранее врач-педиатр Екатерина Морозова предупредила, что на нестабильную работу иммунитета могут указывать слабость, частые простуды, быстрая утомляемость, а также аллергические и аутоиммунные заболевания. Специалист уточнила, что для поддержания здоровья важно правильно питаться, достаточно отдыхать, справляться со стрессами и заниматься спортом.