Врач назвал лучшие и худшие для здоровья виды бутербродов

Бутерброд можно сделать из любых полюбившихся вам ингредиентов, но следует помнить, что их выбор может сказаться на здоровье. Врач Дебора Ли назвала лучшие и худшие виды бутербродов.

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В Великобритании, например, самым популярным является видом является сэндвич из белого хлеба, ветчины, маринованных огурцов и салата. Но он содержит 404 калории.

Если вы добавите пачку чипсов (153 калории) и банку колы (139 калорий), это означает, что ваш обед будет содержать 696 калорий!

Самым полезным, по мнению врача, является бутерброд из цельнозернового хлеба с нежирной белковой начинкой (курица, индейка или рыба) и полезным соусом, например, из авокадо. Добавление листьев салата, помидоров или огурцов увеличивает содержание витаминов и минералов в блюде.

Что касается самого вредного для здоровья, то это бутерброд, приобретённый в магазине. Он может содержать много жира, сахара и соли.