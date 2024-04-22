Диетологи назвали яйца и орехи средством борьбы с чувством голода

Для того, чтобы соблюдать диету и не сорваться, врач диетолог Памела Мейсон посоветовала есть продукты, которые сохраняют чувство сытости и могут подавить чувство голода. В частности, приводит слова Мейсон The Sun, лучше всего для этого подходит овсяная каша. Она помогает насытиться и сохраняет надолго чувство сытости, поскольку содержит особый тип клетчатки, который разбухает в кишечнике и увеличивает время переваривания.

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Также подавить желание перекусить помогут авокадо и яйца, продолжила Мейсон.

В свою очередь, диетолог Эмма Беккет рассказала о полезных свойствах орехов и овощей.

Они повышают уровень гормона сытости, что помогает контролировать аппетит.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала простой метод, помогающий замедлить старение мозга и снизить риск развития старческой деменции. Ранее эксперты из Оксфордского университета идентифицировали примерно 15 факторов, которые ускоряют процесс старения мозга человека.