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Эксперты заявили, что от чувства одиночества избавляют ежедневные прогулки

Чувство одиночества считают одним из факторов, который увеличивает риск преждевременной смерти, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Эксперты заявили, что от чувства одиночества избавляют ежедневные прогулки
© unsplash

Социальные контакты, напротив, продлевают жизнь, выяснили ранее ученые из Университета Бригама Янга. Например, люди, которые живут в семье, на 32% меньше рискуют умереть преждевременной смертью.

Чтобы снизить риск развития опасных заболеваний из-за затворничества и одиночества, ученые из Германии рекомендовали ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Как оказалось, час быстрой ходьбы в день компенсирует дефицит общения, пишет РИА Новости. 

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала простой метод, помогающий замедлить старение мозга и снизить риск развития старческой деменции. Ранее эксперты из Оксфордского университета идентифицировали примерно 15 факторов, которые ускоряют процесс старения мозга человека. Также они выяснили, что уровень дохода напрямую влияет на интеллект.

ЗОЖ
Зухра Павлова