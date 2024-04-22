Эксперты заявили, что от чувства одиночества избавляют ежедневные прогулки

Чувство одиночества считают одним из факторов, который увеличивает риск преждевременной смерти, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

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Социальные контакты, напротив, продлевают жизнь, выяснили ранее ученые из Университета Бригама Янга. Например, люди, которые живут в семье, на 32% меньше рискуют умереть преждевременной смертью.

Чтобы снизить риск развития опасных заболеваний из-за затворничества и одиночества, ученые из Германии рекомендовали ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Как оказалось, час быстрой ходьбы в день компенсирует дефицит общения, пишет РИА Новости.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала простой метод, помогающий замедлить старение мозга и снизить риск развития старческой деменции. Ранее эксперты из Оксфордского университета идентифицировали примерно 15 факторов, которые ускоряют процесс старения мозга человека. Также они выяснили, что уровень дохода напрямую влияет на интеллект.