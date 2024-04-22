Хирург предостерег от употребления магазинного шашлыка

В праздничные майские дни россияне стремятся отдохнуть и попробовать разные виды шашлыка и маринадов. Зачастую приготовить маринады самостоятельно бывает непросто, поэтому многие предпочитают идти за готовым обработанным мясом в магазин. Данным продуктом можно отравиться, поскольку компоненты шашлыка могут быть «второй и так далее свежести». Об этом сообщил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Умнов рассказал, что за время нахождения в магазине мясо может испортиться. Чтобы скрыть процессы распада в продукте, производители могут добавлять в маринад избыточное количество соли и литры уксуса. Потребление такого продукта опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита.

Также некоторые производители в целях экономии оставляют большое количество жира на кусках вместо чистого мяса. Избыток подобной пищи провоцирует риск развития атеросклероза, добавил врач. В итоге это может привести к нарушению кровотока в тканях тела человека.

Ранее эксперт подсчитал, что в текущем году пикник с шашлыком из курицы или свинины обойдется жителям российской столицы минимум в 2,2 тысячи рублей.