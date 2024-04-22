Врач раскрыла причины дневной сонливости

Постоянное желание спать может появляться при синдроме обструктивного апноэ, рассказала «Вестям Подмосковья» врач-терапевт Виктория Утнасунова. По словам медика, если ночью удается поспать не менее семи часов, а днем все равно клонит в сон, нужно обратиться к специалисту.

Сонливость возникает, например, при синдроме обструктивного апноэ. Это связано с задержками дыхания во сне, которые приводят к кислородному голоданию. При апноэ мозг остается активным и ночью, организм не восстанавливается, — объяснила врач.

Терапевт отметила, что дневная сонливость также может говорить о синдроме беспокойных ног или болезни Паркинсона. Также постоянное желание спать может быть симптомом и болезни центральной нервной системы, такой как нарколепсия.

Нередко сонливость сопровождается депрессивным состоянием, добавила Утнасунова. Кроме того, пациенты с сердечной недостаточностью, гастроэзофагеальным рефлюксом и обструктивной болезнью легких часто просыпаются ночью, отчего днем их клонит в сон. Бессонница и желание поспать днем также возникают из-за проблем с мочеиспусканием, нарушений гормонального фона и приступов бронхиальной астмы.

Ранее сомнолог Елена Царева посоветовала отказаться от гаджетов или ограничить время в них перед сном, отменить вечерние тренировки и контролировать питание в вечернее время, чтобы сменить режим совы на режим жаворонка. Она отметила, что воздействие света вечером может сдвинуть время засыпания на 1,5 часа.