Названы три продукта, из-за которых организм быстро засахаривается

Зарубежные медики назвали три продукта, которые считаются полезными, однако на деле совсем не безопасны, так как содержат "скрытый" сахар. Регулярное употребление такой пищи ведет к тому, что организм быстро засахаривается.

© Российская газета

Как пишет Pronews.gr, греческий йогурт является важным компонентом средиземноморской диеты, той самой, которую связывают с крепким здоровьем и долголетием. Однако как только вы видите в составе магазинного продукта "фруктовые и прочие добавки" - это сигнал. В этом случае стоит внимательно читать этикетку - в продукте, скорее всего, присутствует сахар, и его немало.

"Дополнительные ингредиенты в йогурт лучше добавлять самостоятельно", - отметили специалисты.

Кусочки фруктов, орехи, ягоды станут отличным дополнением к натуральному продукту.

Стоит быть осторожнее, отказываясь от десертов в пользу сухофруктов. Финики, сливы, изюм, курага, как правило, содержат много скрытого сахара, добавили специалисты. Они посоветовали вместо сухофруктов перекусывать орешками, например, миндалем.

Много сахара содержится и в соках из фруктов. В том числе - свежевыжатых.

"Если это не домашний сок, то в составе может и не быть ценной клетчатки, зато могут присутствовать усилители вкуса", - предупредили специалисты, добавив, что в одном порции покупного сока может содержаться до пятидесяти граммов сахара.

Как отметила кардиолог Анна Кореневич, в 70% процентов случаев появления диабета виновато несбалансированное питание. То есть, недуг может развиться и при исключении из рациона булок, пирожных, сахара в чистом виде. Достаточно рафинированных углеводов. Регулярное повышение уровня глюкозы в крови провоцирует опасный процесс. Это приводит к окислению белков, ответственных за массу важных процессов в организме (например, выработку гормонов). В результате организм засахаривается, что разрушительно действует на здоровье. Об этом врач пишет в своем Telegram-канале.