Сырая свекла и ее сок положительно сказываются на мужской потенции, заявил в беседе с NEWS.ru врач-уролог Видновской КБ Минздрава Московской области Загид Асаханов. По его словам, полезный для кровообращения эффект свойственен только овощам в свежем виде: в виде сока, смузи, салата. При термической обработке он теряется, пояснил врач.

В первую очередь либидо повышается благодаря полезным нитратам, которыми богат овощ. Попадая в организм, они превращаются в оксид азота, который усиливает кровообращение. Помимо этого, в свекле содержится большое количество бора, который повышает уровень эстрадиола и свободного тестостерона, напрямую воздействующих на половое влечение человека, — отметил Асаханов.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказал, что некоторые продукты, например жирная рыба, мясо, апельсины и яйца, помогут повысить потенцию. Специалист подчеркнула, что также стоит включить в рацион темный шоколад: он положительно влияет на синтез тестостерона и позитивно отражается на влечении.

До этого токсиколог Михаил Кутушов отмечал, что сок березы богат минералами, витаминами и другими питательными средствами, которые полезны для мужского здоровья. По его словам, сок повышает у мужчин потенцию и нормализует тестостерон.