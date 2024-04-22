Физиолог Созыкин объяснили, чем опасны бесплатные конфеты на ресепшене

Физиолог Созыкин: перед употреблением бесплатных конфет лучше проверить срок их годности. В магазинах и организациях на стойках информации, кассе или ресепшене постоянно можно встретить угощения в виде карамели, леденцов или других сладостей. Сложно не взять хотя бы одну — рука так и тянется. Но лучше остановитесь. Кандидат медицинских наук, физиолог Александр Созыкин рассказал, чем такое лакомство может навредить.

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В магазинах и организациях на стойках информации, кассе или ресепшене постоянно можно встретить угощения в виде карамели, леденцов или других сладостей. Сложно не взять хотя бы одну — рука так и тянется. Но лучше остановитесь. Кандидат медицинских наук, физиолог Александр Созыкин рассказал, чем такое лакомство может навредить.

Интересный эксперимент

В 2016 году учёные из американского Университета Сент-Джозефа провели эксперимент, чтобы выяснить, можно ли сделать перекусы на работе более здоровыми.

Они ставили в столовой нью-йоркского офиса Google конфеты в непрозрачные контейнеры, чтобы они были менее заметны, а в прозрачную посуду клали орехи и сухофрукты. Через 7 недель выяснилось, что главное — это то, что бесплатная еда находится на видном месте, а не её вид.

Именно поэтому вазочки с конфетами для угощения пользуются большой популярностью. При этом люди могут брать еду даже тогда, когда не хотят. И это становится проблемой.

Почему такое угощение опасно

Может быть несвежим

По словам Созыкина, перед тем как взять конфету, стоит убедиться, что у неё всё в порядке со сроком годности. Не надо думать, что леденец может лежать вечно. Вот примерные сроки хранения:

Леденцовая карамель — от 6 месяцев до 1 года;

Некоторые шоколадные конфеты — до 1 года;

Карамель с ореховой начинкой и глазурью — 4 месяца;

Мягкая или полутвёрдая карамель с глазурью — 1,5 месяца;

Карамель, глазированная жировой глазурью, — 1 месяц.

Стоит проверить срок годности на упаковке, а если его нет, то хотя бы визуально осмотреть: есть ли плесень, неприятный запах. При этом от одной просроченной конфеты ничего не случится, отметил эксперт. Но в целом их лучше не есть — можно заработать гастрит, сообщил Созыкин «Доктору Питеру».

Плохой состав

Даже если конфеты свежие, то налегать на них всё равно не стоит — в них полно красителей, сахаров и ароматизаторов. Могут пострадать зубы, ваш ЖКТ или развиться аллергическая реакция. Кроме того, от употребления конфет не далеко до ожирения, добавил кандидат медицинских наук.

О том, чем лучше заменить вредные сладости, «Секрет» объяснил в этом материале.