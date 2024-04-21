Похудеть быстро: самая модная диета в мире

Завтра на пляж, поэтому сегодня мы ищем самую чудодейственную и волшебную из диет. чтобы поскорее скинуть лишние килограммы. Но, кроме известной формулы «тратить больше энергии, чем получаем с пищей», есть еще один важный момент. Это сокращение потребления сахара. В последние несколько лет сахар связывают с многочисленными заболеваниями, включая диабет 2-го типа и болезни сердца, сосудов и печени. Поэтому неудивительно, что в последнее время набирает популярность диета без сахара.

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Скрытый сахар — серьезная проблема

Хотя основными (и наиболее очевидными) источниками сахара являются подслащенные напитки, десерты, продукты, содержащие кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, и сладости (конфеты, печенье, пирожные, торты, пироги и мороженое), это не единственные продукты, на которые следует обращать внимание.

«Консервированные супы, полуфабрикаты, приправы, хлеб, соусы — они содержат много сахара, а это значит, что даже самые здоровые из нас могут не знать, сколько сахара мы потребляем ежедневно», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.

Что такое бессахарная диета?

Это диета, исключающая или ограничивающая все добавленные сахара, продукты с высоким содержанием натуральных сахаров и сахарозаменители. Более строгие версии диеты включают в себя отказ от продуктов с натуральными сахарами, таких как фрукты, молоко и простой йогурт.

Что можно есть во время диеты без сахара?

Список допустимых продуктов внушительный, так что питаться получится вполне разнообразно. Это: курица, рыба, говядина, тофу, яйца, листовая зелень, орехи, фрукты, темный шоколад (!), семена, оливковое масло, авокадо, неподслащенный йогурт, морковь, нут, фасоль, киноа, сладкий картофель, кускус, неподслащенные напитки, такие как кофе или чай.

Прелесть этой диеты в том, что в ней есть некоторые послабления, которые помогут вам сохранить рассудок в случае возникновения неуемной тяги.

«В то время как сахар и подсластители любого рода ограничены или исключены, вам разрешено употреблять ограниченное количество темного шоколада, фруктов, цельных злаков и даже алкоголя», — говорит Елена.

Как следовать диете без сахара

Когда вы отправитесь в продуктовый магазин, самое сложное — это проявить здоровый скептицизм по отношению к фасованным или готовым продуктам.

«Самое сложное в сахарной чистке — избежать всех коварных сахаров, скрывающихся даже в таких безобидных продуктах, как соус для пасты, сухофрукты, соки и йогурт», — рассказывает Елена. «Обязательно проверяйте список ингредиентов на всех продуктах, которые вы покупаете».

Первые пара дней — самые трудные

Поскольку сахар вызывает привыкание, помимо тяги к нему вы можете испытывать симптомы абстиненции.

«Эти симптомы обычно возникают в первые несколько дней и могут включать в себя головную боль, расстройство желудка, раздражительность и усталость», — убеждает нутрициолог. «Они пройдут, так что держитесь!»

Пейте много воды

«Полезный совет при переходе на сахарную чистку — пить большое количество воды в течение дня», — говорит Елена. «Вода поможет сбалансировать уровень сахара в крови, поддерживать эффективную работу организма и минимизировать последствия симптомов отмены».

Ешьте много белка и клетчатки

Для поддержания баланса сахара в крови вам следует обратить внимание на белок, а на втором месте — клетчатка. Эти продукты сдерживают тягу к еде и поддерживают энергию. Запаситесь нежирным мясом и рыбой, а также орехами и семечками, чтобы перекусить в перерывах между приемами пищи. Главное — знать, какие продукты вам следует употреблять в пищу, а каких лучше избегать. Заранее зная, что вы собираетесь съесть, вам будет гораздо проще принимать решения на ходу.