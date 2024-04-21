Как часто можно есть вредную еду

В идеале лучше отказаться от жирной, сладкой и слишком соленой еды. Однако употребление вредной еды раз в две недели не принесет большого вреда здоровью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

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Как объяснила врач, избыток жиров, соли и сахара в рационе вредит сердцу, сосудам и повышает риск ожирения. Раз в две недели можно позволить съесть что-нибудь неполезное. При этом важно, чтобы вредная еда не привела к избытку калорий в этот день.

Смягчить вред от фастфуда помогут овощи и фрукты: они богаты клетчаткой, которая может впитать часть вредных трансжиров. Кроме того, она полезна для кишечных микробов, важных для переработки неполезной пищи.

До этого врач рассказала, что вредная еда не приводит к гастриту. В большинстве случаев его вызывает заражение особой бактерией, которая также повышает риск рака желудка. Повреждение слизистой желудка могут спровоцировать и некоторые аутоиммунные заболевания, например, болезнь Крона и сахарный диабет.

Ранее врач назвала анализ, позволяющий выявить рак кишечника на ранней стадии.