Врач дала советы по быстрому похудению к лету

Для быстрого похудения к лету необходимы 150 минут аэробики в неделю, низкоуглеводные диеты, а также подсчет калорий, рассказала эндокринолог клиники DocMed Мария Елесина «Газете.Ru». По ее словам, силовые упражнения в долгосрочной перспективе эффективнее для сброса веса.

Силовые упражнения, которые направлены на рост мышц, в долгосрочной перспективе эффективнее для похудения: мышцы будут потреблять больше калорий, то есть будет выше скорость метаболизма. Но для относительно быстрого эффекта жиросжигания рекомендуются аэробные нагрузки: йога, скандинавская ходьба, ходьба на эллипсе, плавание, пилатес, калланетика, — сказала она.

При этом необходима диета с низким содержанием углеводов. Елесина добавила, что для устойчивого похудения лучше выбирать средиземноморскую диету, которая считается «золотым стандартом» здорового образа жизни. Кроме того, по словам врача, можно считать калории, но не слишком долго, чтобы не доводить до невроза.

Ранее гастроэнтеролог доктор медицинских наук Юрий Успенский рассказал, что для правильного похудения необходимо исключить из рациона хлебобулочные изделия, макароны и картофель. Он также отметил, что лучше сделать акцент на мясе, твороге и овощах.