5 секретов долголетия китайского писателя, который прожил 109 лет

Почему его подход работает? Разбираемся вместе с психологом.

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В конце марта ушёл из жизни известный китайский писатель, политик и каллиграф Ма Шиту. Ему было 109 лет. В нашей стране его имя не так популярно, но на своей родине Ма Шиту стал настоящим символом сильного, смелого и стрессоустойчивого человека, которого не сломили обстоятельства.

Из-под его пера вышло 18 книг. Среди них 10 исторических романов, эссе, сатирические рассказы и новеллы. Ма Шиту до последнего дня не прекращал работать и писать. В образовании он видел основной источник жизненной силы и счастья. Этому учил и всех остальных.

Что ещё помогало китайскому писателю сохранять ясность ума в столь преклонном возрасте? Давайте разбираться.

О жизни Ма Шиту

Родился писатель 14 января в 1915 году в небольшом городке Шибао, в китайской провинции Сычуань. Его семья была интеллигентной и образованной. Родители заложили в своего ребёнка любовь к чтению и стремление познавать новое.

Со школьной скамьи Ма Шиту углубился в изучение китайского языка, проявлял интерес к древним текстам, познавал искусство написания иероглифов. Помимо лингвистики и литературы, юношу привлекали история и обществознание. К старшим классам он загорелся идеей изменить политику в своей стране, улучшить благосостояние народа.

Поступив в Пекинский университет, Ма Шиту примкнул к группе революционно настроенных студентов. Участвовал в подпольных организациях, боровшихся за права и свободу угнетённых. За незаконную политическую деятельность был вынужден бежать в Шанхай и два года находился в тени. В это время Ма Шиту написал первый рассказ, который был опубликован и отмечен редакцией журнала.

Издаваться под собственным именем писателю было опасно, поэтому он взял себе псевдоним Шиту. Что в буквальном переводе означает «старая лошадь знает дорогу». То есть – опытный человек, который всегда находит выход из сложной ситуации. Настоящее имя китайского революционера – Ма Цзаньму.

После двухлетнего затишья писатель решил коренным образом поменять сферу интересов. Он поступил в Нанкинский китайский университет на специальность инженера-химика. С успехом закончил учебное заведение. Но стремление писать не покидало его. Как и желание изменить существующий политический строй в Китае.

Ма Шиту вступил в коммунистическую партию страны, и началась его основная революционная деятельность. Он много писал, издавался. Но до смены власти постоянно находился в бегах. Ма Шиту даже был арестован и провёл несколько лет в тюрьме.

После основания Китайской Народной Республики Ма Шиту занимал различные руководящие посты в сфере образования и науки. В последние годы жизни был учредителем и директором Ассоциации писателей Китая, а также председателем Федерации литературы провинции Сычуань.

До конца своих дней писатель не прекращал работу и много читал. Последний свой роман он выпустил в 107 лет. В нашей стране не так много произведений Ма Шиту переведено и опубликовано.

Самым растиражированным его романом считается «10 глав ночной истории», рассказывающий о Китае 1920-х годов. По книге снят фильм «Пусть летят пули» (2010 год, режиссёр Цзян Вэнь).

Секреты долголетия писателя

Ма Шиту, несмотря на все трудности, с которыми встречался в своей жизни, отличался позитивным настроем. Современники отмечали его целеустремлённость, желание добиваться поставленных целей и силу духа.

Ма Шиту выделял пять простых жизненных принципов, которые всегда помогали ему идти вперёд и качественно выполнять любую задачу.

1. Строго соблюдать режим дня и сна. Писатель ложился в девять вечера и вставал в шесть утра. День обязательно начинал с зарядки и плотного завтрака.

2. Обращать внимание на окружающую действительность и развивать проницательность.

3. Не поддаваться панике и не углубляться в переживания.

4. Постоянно работать умственно, тренировать память и мозг.

5. Искать друзей, с которыми есть общие интересы и взаимопонимание.

Как взаимосвязаны работа мозга и долголетие?

Секрет долголетия Ма Шиту кроется в его непрерывной мозговой деятельности. Когнитивная работа действительно способна улучшить качество жизни. Постоянное саморазвитие, чтение книг и написание писем позволяют совершенствовать свойства памяти и даже физические показатели здоровья.

«Умеренное напряжение мозга необходимо для ментального здоровья. Это как с мышцами: чтобы быть физически здоровым, не нужно совершать спортивные подвиги, но регулярный фитнес (всего 15 минут в неделю) позволит сохранить тело активным долгие годы. Аналогично происходит и с мозгом: напряжение возникает, когда человек ставит перед собой задачи, требующие умственных усилий для их решения».

Когнитивная деятельность очень энергозатратна. Но чтобы мозг был в тонусе, ему нужно постоянно трудиться. Только так вы поддерживаете его в рабочем состоянии.

Также на продуктивную работу мозга влияет моторика. Например, написание писем вручную. В этом процессе задействуются нейронные связи.

Чтение — ещё один способ продлить мозговую работу. Оно даёт возможность развивать логику, мышление, навык находить решения сложных вопросов. В конце концов, позволяет человеку замедлиться в условиях бесконечной суеты.

Преодоление препятствий и поиск решения задач — это залог развития человека. Но важно ставить перед собой выполнимые цели, чтобы не выходить из ресурсного состояния и душевного равновесия.

Таким образом, активное участие в процессе обучения и достижении целей может стать основой для развития более здоровой и долгой жизни.