Американские ученые выяснили, что если человек не высыпается, то недостаток сна оказывает вредное воздействие на организм. Кроме того, употребление газированных напитков также приводит к ухудшению здоровья.

В рамках исследования было проведено исследование образа жизни и питания, после чего сравнили нездоровые пищевые привычки с алкогольной зависимостью. Оказалось, что выпечка и жирная пища оказывают более негативное влияние на здоровье, чем алкогольные напитки.

В свою очередь недостаток сна оказывает такое же вредное воздействие на организм. В случае если человек не высыпается, у него ухудшается память и когнитивные способности. Кроме того, жирная пища и популярные газированные напитки оказывают такое же пагубное влияние на здоровье, пишет журнал Science Direct.

Среди прочего недосып крайне опасен для организма, потому что влияет практически на все внутренние системы. Проблемы со сном могут стать также причиной повышения тревожности. Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко рассказал о норме человеческого сна.