Врач назвал простые правила для долгой и здоровой жизни

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова поделилась с «Вечерней Москвой» секретами долгожителей, основанными на правилах, которыми придерживаются жители так называемых «голубых зон» - пяти регионов мира с самой высокой концентрацией людей, достигших столетнего возраста и старше.

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Один из наиболее изученных голубых зон - японская Окинава. Врач предлагает обратить внимание на принципы, которыми руководствуются ее жители.

Среди этих принципов:

Естественное движение: долгожители не посещают тренажерные залы, а просто активно проводят время на свежем воздухе, занимаясь садоводством и ходя пешком.

Управление стрессом: жители Окинавы находят несколько минут каждый день для медитации о своих предках, чтобы снизить уровень стресса.

Умеренное питание: остановка еды при чувстве насыщения на 80% может помочь поддерживать здоровье.

Растительный белок: долгожители предпочитают растительные источники белка, такие как фасоль, соя и чечевица, включая мясо в свой рацион всего 5 раз в месяц.

Умеренное употребление алкоголя: вино, употребляемое умеренно и регулярно, является предпочтительным напитком в голубых зонах.

Духовность: почти все долгожители исповедуют религиозные убеждения и регулярно посещают религиозные службы.

Качество общения: жители Окинавы предпочитают круг близких родственников и добрых друзей, что способствует поддержанию высокого качества общения и благополучия.

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