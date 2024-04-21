Как сохранить молодость: секреты китайцев, упражнения, практики

Эти практики помогут восстановить жизненную энергию и восстановить силы.

© Чемпионат.com

«Даосизм — это философско-религиозное течение Китая. Приверженцы этого мировоззрения, даосы, считают, что наше тело работает на энергии Ци. Ежедневно восполняя её, можно значительно повысить качество жизни и сохранить молодость на долгие годы. Последователи идеи настаивают: тратить время на поддержание тела надо по минимуму — около одного часа в день. Как же выглядит их ежедневная рутина?» Анна Владимирова, врач, специалист по китайской даосской медицине

Утренний ритуал

Проснувшись, первым делом последователь даосской традиции выпивает стакан тёплой воды с лимоном. Это ритуал, запускающий обменные процессы в теле.

После этого он приступает к лёгкой тренировке, например, выполняет 10 приседаний или отжиманий. Однако главная активность даосских практик — аутентичное дыхание, которое соответствует дыханию ребёнка в возрасте трёх месяцев. Выполняется оно просто:

лечь на коврик, согнуть ноги в коленях, поясницу расслабить и прижать к полу;

положить на живот лёгкий предмет, например книгу;

сделать вдох, расширяя живот — как бы толкая книгу наверх к потолку;

подышать так несколько минут, переводя внимание в живот;

повторить упражнение в положении сидя, положив ладонь на область низа живота;

выполнять в течение 3-4 минут.

Такая дыхательная практика расслабляет область живота, поясницы и таза, улучшая циркуляцию энергии в этих зонах.

После этого даосы принимают душ. Далее – выполняют похлопывающий самомассаж: ладонями прохлопывают всё тело – не сильно, но ощутимо: от стоп вверх к животу, от кистей рук к груди, и потом снизу вверх живот и грудь, а спину – там, где удаётся достать. Если дыхание пополняет запас Ци, то эта процедура нормализует циркуляцию энергии и активизирует иммунитет.

Женщины делают дополнительную процедуру: массаж лица скребком гуаша. Это каменная пластинка, которая создаёт течение Ци наверх: ею выполняют массаж от основания шеи к подбородку и дальше по массажным линиям лица, чуть забирая вверх. Считается, что в юности энергия бьёт фонтаном снизу вверх, а с возрастом вектор её движения в теле меняется: Ци начинает течь вниз. Массаж гуаша перезапускает этот процесс, возвращая нам молодость.

Вечерние процедуры

Согласно даосской идеологии, вечером важно сбросить накопившееся напряжение, чтобы вернуть телу гибкость и подвижность. Для этого вечерняя практика обязательно должна включать технику Синг Шен Джуанг.

Этот комплекс упражнений прорабатывает активные точки позвоночника. Каждая из них запускает каскадное расслабление всех мышц. При этом практика выполняется очень медленно, с концентрацией внимания на расслаблении.

Одно из базовых упражнений включает в себя элемент «Голова дракона», расслабляющий область седьмого шейного позвонка – самый крупный позвонок у основания шеи.

Встать прямо, ноги поставить на ширине плеч, колени чуть согнуть;

ладони расположить на талии, макушкой тянуться вверх;

начать вращение головой с небольшой амплитудой – так, будто описываете макушкой небольшую окружность;

повторить 10 раз в одну и другую сторону.

После выполнения упражнения даосы уделяют пять минут времени на медитацию перед сном. Для этого необходимо сесть, вернуть внимание из внешнего мира обратно в тело, найти внутреннюю тишину, заземлиться. Это позволит нормализовать психологическое состояние и улучшить когнитивные функции.