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Какие анализы можно сдать, если не получается похудеть? Список

Многие годами стремятся к идеальным формам, ограничивая себя во всём, а кто-то ест всё, что хочет, и при этом не набирает вес. Можно списать всё на генетику, а можно поразбираться в истинных причинах, почему вес не уходит.

О том, какие анализы в этом помогут, рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин.

Почему не получается похудеть

Врач объяснил «Аргументам и фактам», что генетика и правда важный фактор хорошего метаболизма, но далеко не единственный. Многое решает и образ жизни. Например, кто-то думает, что и так ест мало, но при этом забывает учитывать перекусы между завтраками, обедами и ужинами. Свою негативную роль в похудении может сыграть и нерегулярное питание.

Конечно, может не получаться похудеть из-за медленного метаболизма. Но и тут дело не всегда в генах — скорость обмена веществ зависит от нутрицевтического статуса человека. Определить его помогут анализы. Они покажут, каких веществ в организме не хватает.

Анализы для похудения

Врач назвал анализы, которые могут назначить тем, у кого не получается похудеть:

  1. Общий анализ крови. Он отражает состояние организма в целом. Плюс уровень гемоглобина подскажет, есть ли у вас признаки железодефицитной анемии. Она тоже может быть причиной медленного метаболизма.
  2. Анализ крови на ферритин. Анализ крови на гликированный гемоглобин. Он покажет, есть ли у человека инсулинорезистентность и каковы риски развития сахарного диабета.
  3. Анализ крови на ТТГ. Показатель отражает работу щитовидной железы.
  4. Анализ крови на общий белок. Если он низкий, то организм испытывает стресс, который вызывает тягу к сладкому. В результате вес не уходит.

Какие анализы не нужны

Ряд анализов сдавать совершенно не нужно, они не помогут в деле снижения веса, отметил эндокринолог. Это анализ крови на инсулин, на глюкозу и сывороточное железо.

О том, какие упражнения помогут избавиться от лишних килограммов, «Секрет» объяснил в этом материале.

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