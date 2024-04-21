Многие годами стремятся к идеальным формам, ограничивая себя во всём, а кто-то ест всё, что хочет, и при этом не набирает вес. Можно списать всё на генетику, а можно поразбираться в истинных причинах, почему вес не уходит.

О том, какие анализы в этом помогут, рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин.

Почему не получается похудеть

Врач объяснил «Аргументам и фактам», что генетика и правда важный фактор хорошего метаболизма, но далеко не единственный. Многое решает и образ жизни. Например, кто-то думает, что и так ест мало, но при этом забывает учитывать перекусы между завтраками, обедами и ужинами. Свою негативную роль в похудении может сыграть и нерегулярное питание.

Конечно, может не получаться похудеть из-за медленного метаболизма. Но и тут дело не всегда в генах — скорость обмена веществ зависит от нутрицевтического статуса человека. Определить его помогут анализы. Они покажут, каких веществ в организме не хватает.

Анализы для похудения

Врач назвал анализы, которые могут назначить тем, у кого не получается похудеть:

Общий анализ крови. Он отражает состояние организма в целом. Плюс уровень гемоглобина подскажет, есть ли у вас признаки железодефицитной анемии. Она тоже может быть причиной медленного метаболизма. Анализ крови на ферритин. Анализ крови на гликированный гемоглобин. Он покажет, есть ли у человека инсулинорезистентность и каковы риски развития сахарного диабета. Анализ крови на ТТГ. Показатель отражает работу щитовидной железы. Анализ крови на общий белок. Если он низкий, то организм испытывает стресс, который вызывает тягу к сладкому. В результате вес не уходит.

Какие анализы не нужны

Ряд анализов сдавать совершенно не нужно, они не помогут в деле снижения веса, отметил эндокринолог. Это анализ крови на инсулин, на глюкозу и сывороточное железо.

О том, какие упражнения помогут избавиться от лишних килограммов, «Секрет» объяснил в этом материале.

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