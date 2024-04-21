Советы, как выбрать тренера для онлайн-занятий

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что обратить внимание, если хочется воспользоваться услугами персонального наставника. Причем как при очных занятиях, так и онлайн.

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Во время пандемии фитнес-отрасль сильно пострадала: залы были закрыты несколько месяцев. При этом ряд бизнесов показали небывалый рост. Например, курьерские компании, особенно связанные с доставкой еды. Или автомобильный бизнес, так как стало можно купить машину на сайте, после чего ее привезут на эвакуаторе. Ну а персональные тренеры начали активно развивать онлайн-занятия как единственный способ сохранить клиентскую базу и, соответственно, доход.

С того сложного периода прошло уже четыре года, и спортивно-оздоровительный бизнес не просто встал на ноги, но и продолжает развиваться. Что хорошо видно по открывающимся фитнес-клубам, танцевальным студиям, клубам единоборств, и так далее. При этом онлайн-тренинг тоже никуда не делся: он продолжает активно прогрессировать. Ведь именно благодаря возможности работать дистанционно специалисты продолжают взаимодействовать с клиентами, которые уехали в отпуск. Или, например, могут находить новых подопечных во всех уголках планеты.

Получается, возникла ситуация, когда клиент и тренер могут быть вообще не знакомы очно. А это несет в себе риски потенциального вреда для здоровья. Тогда возникает вопрос: как выбрать тренера для онлайн-занятий? И дело тут даже не только в здоровье: можно натолкнуться на аферистов. При этом остается актуальным вопрос, как выбрать специалиста для очных занятий в клубе? Все нюансы разберем в этом материале.

Мошенники. Развитие технологий существенно упростило жизнь: мы можем решать вопросы прямо по пути на работу, оплачивать счета, переводить деньги, и так далее. Но с появлением таких возможностей развелось и большое количество мошенников, которые вынуждают людей совершать ошибки, теряя собственные средства. К сожалению, для фитнес-отрасли такое явление тоже характерно.

Вы можете купить персональные занятия у онлайн-тренера, который, получив деньги, просто больше не выйдет на связь. Самое интересное, что такой "специалист" пообщается с вами дистанционно, вы увидите, что он в хорошей форме, получите ряд рекомендаций перед началом работы. Но как только переведете деньги, он исчезнет.

Однако такой вид мошенничества встречается и при очных занятиях. Я лично неоднократно наблюдал ситуации, когда новый тренер, который устроился в фитнес-клуб, брал с клиентов предоплату и в какой-то день просто не выходил на работу. Но если это – сотрудник компании, есть возможность написать заявление в полицию и претензию администрации зала. А как быть с онлайн-мошенником?

Здесь я рекомендую оплачивать персональное занятие строго после того, как оно состоялась – даже если тренер настаивает на получении денег до него. Кроме того, стоит переводить деньги за каждую тренировку отдельно, даже если это дороже по сравнению с закупкой оптом. Во-первых, так можно посмотреть, как с вами работает тренер. А во-вторых, и это самое главное, получится обезопасить себя от больших потерь при мошеннических действиях.

Квалификация. Грамотный персонал – пожалуй, самая большая проблема для отрасли. Многие тренеры, даже со спортивным прошлым, не имеют не только профильного образования (медицинского, педагогического, спортивного), но даже не проходили курсы повышения квалификации. Именно поэтому клиенты часто сталкиваются с тем, что им некорректно подбирают нагрузку, а в худших случаях даже доводят до травм.

Но в случае с работой тренера в конкретном клубе также можно предъявить претензию руководству заведения. А как быть с онлайн-специалистами? Здесь следует поступить следующим образом: запросить фотографии дипломов об образовании, если это невозможно, попросить всю информацию об образовании, курсах повышения квалификации и спортивных регалиях – со ссылками на соответствующие учебные заведения. Все, что вам нужно будет сделать – проверить их, а затем позвонить туда и запросить информацию по специалисту, с которым вы хотите сотрудничать.

Важно! Никакие лайки, комментарии и красивая картинка вообще ничего не говорят о потенциальном тренере. Кроме того, что он прекрасно умеет "пилить" контент.

Бдительность всегда должна быть на высоте. Поэтому если вы находитесь в поиске действительно стоящего специалиста, не поленитесь еще немного посидеть в интернете, чтобы собрать всю необходимую информацию о нем. Чтобы потом не потерять деньги, нервы и здоровье.