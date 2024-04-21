Фитнес-тренер рассказала об опасности отказа от суставной разминки

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем опасен отказ от суставной разминки перед занятиями в тренажерном зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По ее словам, это приводит к болям после физической нагрузки и травмам. «Суставная разминка подготавливает организм к предстоящим нагрузкам, разогревает мышцы, тонизирует сердечно-сосудистую систему и плавно повышает частоту сердечных сокращений до 100 ударов в минуту», — заявила Соболь.

По словам тренера, разминка занимает 10-15 минут.

«Это могут быть прыжки на скакалке, легкий бег, вращательные движения. Растяжку лучше делать после суставной разминки. Однако своим подопечным я рекомендую делать растяжку после тренировки», — заключила тренер.

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