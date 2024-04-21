Можно ли совсем отказаться от соли: последствия для организма

Наверняка все слышали, что поваренная соль (хлорид натрия) в больших количествах — зло. Последствия её чрезмерного употребления — инфаркты и инсульты. Врачи советуют ограничивать количество соли в рационе. Но ведь натрий приносит и пользу тоже.

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Так можно ли вообще не солить еду? Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

Чем грозит полный отказ от соли

Натрий помогает поддерживать нормальное кровяное давление, обеспечивает работу нервов и мышц, регулирует баланс жидкости в организме, объяснила специалист «Газете.Ru».

Так что полный отказ от соли недопустим. Но есть важный нюанс: вообще убрать хлорид натрия из рациона и не солить пищу — разные вещи.

Можно ли не солить еду

Не использовать соль при приготовлении пищи не опасно для организма, сказала Саламатина. Дело в том, что рекомендованная норма соли для взрослых — не более 5 г в день, это чуть меньше чайной ложки.

Организму достаточно будет той соли, которая уже есть в готовых продуктах. Причём есть она в любой еде, даже в хлебе или, например, в кефире. А во всяких консервах, колбасе и сыре и подавно, добавила врач.

Чем ещё заменить соль

Для тех, кто решил есть меньше соли, но не готов к совсем пресной еде, диетолог Екатерина Ященко перечислила 5 продуктов, которые добавят блюдам солоноватый привкус:

морская капуста,

лимонный сок,

сельдерей,

зелень (укроп, петрушка, зелёный лук),

пряности (паприка, карри, тмин).

Чем полезен глутамат натрия

Глутамат натрия, который используют для усиления вкуса, при грамотном использовании может сделать ваш рацион даже здоровее.

Например, эта пищевая добавка пригодится тем, кто сокращает количество соли в рационе. В нём натрия втрое меньше, чем в поваренной соли, рассказала врач-эндокринолог Ольга Чухачёва.

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