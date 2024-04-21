Как чистить зубы, если у вас брекеты? Основы гигиены

Брекеты требуют особого подхода к гигиене полости рта. В первую очередь, конечно, важно исключить любые поломки конструкции. Для этого приходится убирать из рациона твёрдую, жёсткую, хрустящую, липкую и вязкую еду. Чистить зубы с брекетами тоже нужно особым способом.

© Секрет Фирмы

Подробнее об уходе за брекетами рассказала ортодонт клиники docdent Анна Шерстобитова.

Как выбрать зубную щётку для брекетов

Идеальная щётка для брекетов должна быть:

средней жёсткости,

с синтетической щетиной, объединённой в пучки разной длины и направления,

закруглёнными кончиками щетины,

со специальным продольным углублением.

Важно помнить, что с брекетами зубные щётки быстрее изнашиваются, а это влияет на качество очистки.

В арсенале обладателей брекетов должна быть ещё и монопучковая зубная щётка, которой очищают пространство вокруг ортодонтических замков.

Какая зубная паста нужна для брекетов

Зубная паста помогает бороться с воспалением дёсен, отложений зубного камня и других проблем, которые бывают во время ортодонтического лечения. Хорошая паста должна обладать очищающими, антимикробными и противокариозными свойствами.

После чистки зубов можно использовать таблетки или растворы для индикации зубного налёта. Если он останется на зубах, нужно ещё раз их почистить.

После каждого приёма пищи стоит полоскать рот специальными ополаскивателями. Лучше выбирать те, в составе которых нет спирта.

Как ещё ухаживать за брекетами

Для ухода за брекетами пригодятся: - зубные ёршики — очищают межзубные промежутки и зону вокруг брекетов, - зубная нить, - ирригатор — помимо гигиены, этот прибор ещё и улучшает кровообращение в тканях пародонта за счёт массажа дёсен.

Зачем исправлять прикус

Неправильный прикус — это не столько косметический дефект, сколько большая проблема для здоровья.

Например, неправильный прикус затрудняет эффективное пережёвывание пищи и может привести к проблемам с пищеварением, рассказывал «Секрету» челюстно-лицевой, пластический хирург и отохирург Геннадий Гончаков.

Также искривлённый прикус влияет на: - суставы, - дыхание, - слух.

Подробнее читайте здесь.

Кто может стать донором крови и какие есть противопоказания? Памятка

Грозит ли миру новая пандемия из-за «оленей-зомби»? Мнение специалиста

Что полезнее — шаурма или бургер? Подробный ответ врача