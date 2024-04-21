Напитки, которые избавят от тяги к сладкому

Газированные напитки с низким содержанием сахара помогают справиться с такой тягой.

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Тяга к сладкому может быть вызвана множеством факторов, среди которых психологические триггеры, гормональные изменения, диета. Справиться с этой потребностью помогут некоторые напитки.

Газировка с низким содержанием сахара поможет избавиться от тяги к сладостям, а также может привести к снижению потребления сахара в целом. Однако употреблять ее нужно в умеренных количествах.

В одном стакане арбузного сока содержится около 70 килокалорий, но при этом в нем нет добавленного сахара. Кроме того, такой напиток является естественным источником магния, недостаток которого может играть значительную роль в возникновении тяги к сладкому.

Иногда человек принимает жажду за голод.

Матча помогает избавиться от тяги к сладостям за счет высокого содержания L-теанина, способствующего расслаблению и хорошему самочувствию, снижению уровня стресса и беспокойства. Вместо матчи подойдет и зеленый чай.

Чайный гриб также поможет справиться с такой потребностью. Считается, что уксусная кислота улучшает чувствительность к инсулину, позволяя организму более эффективно использовать глюкозу и снижая уровень сахара в крови. Кроме того, данный напиток улучшает микробиом.

Яблочный уксус стабилизируют уровень сахара в крови.