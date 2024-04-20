Эксперты рассказали, какие продукты поднимут уровень гемоглобина

Железо помогает вырабатывать эритроциты, участвует в процессах насыщения и переноса кислорода к органам, синтезе ДНК, восстановительных функциях и кроветворении.

Специалисты портала здоровое-питание.рф рассказали, что основным источником микроэлемента являются субпродукты: печень, почки и селезенка. Также ценные вещества можно найти в рыбе и морепродуктах.

В продуктах растительного происхождения тоже есть железо, но оно хуже усваивается. Тем не менее, благодаря высокому содержанию витамина С в шпинате оно лучше воспринимается. Также микроэлемент содержится в крупах, ржи, горохе, фасоли, свекле, хурме, гранате и кураге.

Отдельного упоминания заслуживают яйца. Куриные, перепелиные и другие – они не только хороший источник железа, но и надежный поставщик магния, ненасыщенных жирных кислот и витаминов.