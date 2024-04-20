Россиянам рассказали о еде с высоким содержанием канцерогенов

Ради здоровья необходимо отказаться от употребления блюд с подгоревшей корочкой, призвала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова. В комментарии для NEWS.ru специалистка предупредила о вреде подобной особо приготовленной пищи.

© Unsplash

По словам Юровой, все блюда с поджаренной или подгоревшей корочкой содержат канцерогены. И, вопреки распространенному мнению, корочка это не обычный углерод, а настоящий яд.

Канцерогены образовывающиеся в пережаренной пище, будь то мясо или овощи, вредят здоровью, продолжила химик. Из-за них происходят сбои в обмене веществ, могут начаться аутоиммунные процессы. К тому же давно доказано, что канцерогены увеличивают риск развития опухолей.

От подгоревшей пищи нужно отказываться, так как канцерогены из корки попадают в весь продукт

Также Юрова рассказала, что канцерогены образуются в маслах при сильном нагреве и кипении. Под действием кислорода в масле начинается распад витаминов, а затем происходит окисление и полимеризация.

Ранее диетолог Наталья Денисова призвала гипертоников есть картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. По ее словам, эти продукты помогают нормализовать артериальное давление.