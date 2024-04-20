Названы способы снять напряжение и боль в шее

Врач ЛФК и физиотерапевт Кристина Кайзер призвала спать на правильной подушке и регулярно делать упражнения, чтобы снять напряжение и боль в шее. Эти и другие способы поддержания здоровья она назвала в Telegtram-сообществе клинического госпиталя «Мать и дитя».

© Shutterstock / Fotodom

Первым делом физиотерапевт рекомендовала выполнять упражнения для расслабления мышц шеи: вращательные движения головой, наклоны и легкий массаж. Также, по ее словам доктора Кайзер, необходимо следить за осанкой — держать спину ровно при ходьбе и особенно при сидении.

Также предотвратить появление напряжения и боли в шее поможет сон на правильной ортопедической подушке, а также компресс и теплый душ.

Ранее физиотерапевт Сэмми Марго рассказала, что при раке простаты и некоторых других опасных заболеваниях может появляться боль в пояснице и спине.