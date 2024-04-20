Врач дал советы для худеющих

Врачи рекомендуют не только правильное питание, но и здоровые привычки для достижения целей по снижению веса. Три ключевых привычки включают физическую активность, качественный сон и поддержание водного баланса, сообщает ИА Stavropol.Media.

Физическая активность помогает сжигать калории и ускорить обмен веществ. Регулярные умеренные упражнения, такие как ходьба или йога, укрепляют мышцы и способствуют снижению веса.

Качественный сон играет важную роль в программе похудания, так как недостаток сна может привести к увеличению аппетита. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в день для нормализации гормонального баланса.

Поддержание водного баланса в организме имеет значение для обмена веществ и очищения организма. Употребление достаточного количества воды помогает поддерживать чувство сытости, улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Рекомендуется пить не менее 2 литров воды в день для успешного похудения.