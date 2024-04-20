Врач назвала две полезные для кишечника каши

Самыми полезными для организма человека кашами являются гречневая и овсяная, сообщила в Telegram-канале врач-эндокринолог Диляра Лебедева. По ее словам, гречка содержит в себе растворимые и нерастворимые волокна, которые регулируют «трафик» в кишечнике, а овсянка помогает органу работать как часы. Она подчеркнула, что от работы кишечника зависит состояние кожи, иммунитет и общее самочувствие.

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"Гречка — не просто каша: это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих «трафик» в кишечнике. <...> Овсянка — для хорошего начала дня: она помогает вашему кишечнику работать как часы", — написала Лебедева.

Для эффективной работы кишечника врач также посоветовала каждый день употреблять кисломолочные продукты, например кефир и йогурт, которые содержат в себе пробиотики. Кроме того, по словам Лебедевой, контролировать популяцию вредных бактерий и защищать организм от воспалений помогут зеленый чай и жирная рыба. Врач добавила, что на завтрак также можно есть бананы, богатые клетчаткой и таким образом поддерживающие рост полезных бактерий.

Ранее физиолог Ирина Лялина рассказала, что сыр с плесенью является весьма полезным продуктом, который замедляет возрастные изменения. По ее словам, в нем содержится пантотеновая кислота, повышающая тонус кожи и ускоряющая заживление ран. Как пояснила специалист, для поддержания молодости достаточно двух кусочков сыра в день.