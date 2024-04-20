Правильное укрепление интимных мышц — вумбилдинг или кегель

Все больше женщин обращается к упражнениям для поддержания тонуса влагалища. Мы попытались выяснить, в чем польза вумбилдинга и как правильно использовать технику Кегеля, чтобы не навредить себе. Полезными рекомендациями с нашими читательницами поделилась акушер-гинеколог Галина Лазута.

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Что такое вумбилдинг

По сути, вумбилдинг представляет собой комплекс упражнений, направленных на укрепление мышцы промежности. Чаще всего его используют для избавления от проблемы недержания мочи и для укрепления мышц влагалища для поддержания качества сексуальной жизни. Эту практику основал американский профессор Арнольд Кегель.

Нужен ли вумбилдинг каждой женщине

Галина:

«Крепкие интимные мышцы — это, как минимум, профилактика опущения органов малого таза, которое опасно тем, что может привести к недержанию мочи, болезненной дефекации, дискомфорту, боли во время секса. Поэтому интимная гимнастика — не дань моде, а необходимость».

Однако важно помнить, что упражнения Кегеля не так безобидны, как могут показаться и здесь важно получить консультацию своего лечащего врача перед тем, как выполнять их на регулярной основе. Одними из самых популярных противопоказаний к проведению упражнений считаются беременность, новообразования и некоторые сосудистые патологии.

О чем стоит помнить перед началом упражнений

Наш эксперт уверена, что при выполнении упражнений Кегеля необходимо понимать, что вы делаете их правильно, объяснить их принцип может только профессиональный врач. Галина:

«Очень часто "методики", распространяемые в интернете со ссылкой на Кегеля — это просто плод фантазии копирайтеров, задача которых набрать просмотры текста, а не дать дельный совет. Выполняя такие упражнения, можно привести мышцы малого таза в гипертонус, следствием которого будут спазмы, боли, недержание мочи»

Как мы уже говорили, если вы решились на подобные упражнения, обязательно поговорите об этом со своим гинекологом. К слову, конкретно вам вумбилдинг может не подойти.

«Многие современные гинекологи, и я в том числе, вовсе не считают, что комплекс Кегеля универсален и подходит всем. Более того, в профессиональной среде даже бытует термин "заложницы Кегеля" — это женщины, которые решили заняться укреплением интимных мышц самостоятельно. Исправить последствия таких занятий весьма сложно.

Сегодня врачи чаще рекомендуют вумбилдинг — это программа тренировок интимных мышц с помощью специальных тренажеров — поясняет Галина.

Эксперт рекомендует следующий алгоритм — пройти консультацию своего врача, подобрать правильный и подходящий вам тренажер и заниматься 10 минут в день.