Диетолог Гончар: с точки зрения диетологии шаурма лучше бургера. Даже поклонникам здорового питания иногда хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным, но не слишком полезным, например фастфудом. Что выбрать, чтобы свести к минимуму вред для здоровья и фигуры — шаурму или бургер? На этот вопрос «Секрету фирмы» ответила врач-диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, к. м. н. Виктория Гончар.

Шаурма

Плюсы шаурмы

С точки зрения диетологии, предпочтительнее шаурма. Питательный состав такого блюда достаточно сбалансированный:

много овощей;

белок в виде мяса;

углеводы — в тонком лаваше.

Как сделать шаурму полезнее

Большой плюс шаурмы — вариативность. Если вы готовите ее дома, то рецепт легко адаптировать и сделать более полезной. Например, помимо помидоров и огурцов, в начинку можно положить нарезку моркови или капусты. Благодаря большому количеству клетчатки чувство насыщения сохраняется дольше.

Снизить калорийность готового блюда можно и с помощью соуса. Дома в качестве его основы полезно будет использовать кефир, нежирную сметану или греческий йогурт.

Для большей пикантности к соусу можно добавить мелко порубленный чеснок, зелень, чайную ложку горчицы или томатной пасты. Если же вы едите в обычном кафе — можно попросить повара положить чуть меньше соуса.

При желании вполне реально отрегулировать и количество углеводов. Например, просто заказать шаурму «на тарелке». В таком формате блюдо, по сути, перестает быть фастфудом, и иногда его можно съесть даже на ужин.

Бургеры

Плюсы бургеров

Обязательные ингредиенты бургера:

котлета;

овощи или салатные листья.

На первый взгляд, состав выглядит вполне приемлемо. А высокое содержание жиров в соусе способно прекрасно «уживаться» с говяжьим фаршем.

Вред бургеров

Дьявол кроется в большом количестве углеводов, которые содержатся в булочке. Бургеры чаще всего готовят со сдобными булочками, в тесто которых добавляют масло, дрожжи и сахар.

Сочетание жирного соусам и такой выпечки само по себе превращает блюдо в настоящую калорийную бомбу — даже если котлета внутри относительно диетическая.

Еще один недостаток бургеров — в них много сахара. Он есть и в булке, и в соусе, в том числе — кетчупе.

Как часто можно есть шаурму или бургеры

Желание съесть что-нибудь вредное имеет право на существование, и если у человека нет проблем со здоровьем и лишнего веса — иногда порадовать себя можно.

Но важно помнить: любой фастфуд даже в «здоровой версии» не стоит есть на постоянной основе, тем более — вечером. Такие блюда должны составлять «исключение из правил», а не основу рациона.