Глутамат натрия оказался полезен для диеты. Как использовать усилитель вкуса

Диетолог Чухачёва: усилитель вкуса глутамат натрия делает диету здоровее. Эту пищевую добавку широко используют для усиления мясного вкуса. Её добавляют в чипсы, колбасы и в другую «нездоровую» еду. Считается, что глутамат натрия провоцирует мигрень, диабет и даже рак. Но убедительных доказательств этому нет. Зато при грамотном подходе усилитель вкуса может принести косвенную пользу, рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники Docmed Ольга Чухачёва.

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Считается, что глутамат натрия провоцирует мигрень, диабет и даже рак. Но убедительных доказательств этому нет. Зато при грамотном подходе усилитель вкуса может принести косвенную пользу, рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники Docmed Ольга Чухачёва.

Действительно ли глутамат натрия вреден

Глутамат натрия давно обрёл репутацию вредной добавки. Некоторые производители, чтобы выделить свой товар, даже подчёркивают отсутствие в нём усилителя вкуса.

Однако вред глутамата натрия подтверждался только по итогам экспериментов над животными. Причём в опытах было примерно в 20 раз больше, чем его может получить человек из еды, отметила Чухачёва.

Она подчеркнула, что глутамат натрия — один из самых хорошо изученных пищевых ингредиентов. Сотни исследований подтвердили его безопасность.

Польза глутамата для худеющих

Если использовать усилитель вкуса грамотно, он может и помочь подправить здоровье. В частности, он может пригодиться в диете.

«Например, глутамат можно добавить в заправку к овощному блюду для улучшения вкуса, что будет способствовать увеличению количества клетчатки в рационе», — рассказала Чухачёва «Газете.Ru».

Ещё глутамат будет полезен тем, кто старается сокращать потребление соли. Дело в том, что в этом усилителе натрия втрое меньше, чем в поваренной соли. Какие ещё есть альтернативы соли — мы рассказывали здесь.