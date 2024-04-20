Врач назвала худшие телефонные привычки

Многие люди не могут представить свою жизнь без смартфона. Доктор Адити Неруркар предупредила, что телефонные привычки могут стать причиной стресса и нарушения работы мозга.

© Чемпионат.com

Врач призвала отказаться от использования смартфонов по ночам, поскольку это может сказаться на качестве сна. Люди порой так сильно погружаются в контент, что перестают следить за временем и ложатся очень поздно. Более того, чаще всего они просматривают негативные новости, что может вызвать стресс и ещё больше ухудшить сон.

Вторая плохая привычка — частая проверка телефона. Если вы ложитесь с телефоном, а после пробуждения опять тянетесь к нему, это может указывать на зависимость. Такое поведение тоже вызывает стресс.

Третьей привычкой является просмотр травматического контента, например, о конфликтах или климатических катастрофах. Такие новости и видео могут привести к негативным последствиям для психики.