Врач дала совет по профилактике деменции

Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе прогулки каждый день без остановки в течение 40 минут. Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.

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— Это активный образ жизни — движение, прогулки на свежем воздухе в течении 40 минут ежедневно без остановки. Во время ходьбы вырабатываются особые вещества в мышцах, они называются миокины. Они предотвращают от повреждения все органы и ткани, и в том числе улучшают когнитивные функции памяти, внимания, мышления, — цитирует ее РИА Новости.

Регулярное посещение сауны может снизить риск инсульта на 61 процент, а деменции — на 66 процентов. Это связано с улучшением сосудистой функции под воздействием тепла. Об этом сообщил медик из Британии Майкл Мосли. По его словам, пребывание в бане или сауне приносит множество преимуществ для здоровья.

Невролог Екатерина Демьяновская назвала причины снижения интеллекта. По ее словам, снижение интеллекта может возникнуть из-за инсульта, мигреней, нарушений мозгового кровообращения, сильного стресса и частых инфекционных заболеваний.

Так, в 80 процентах случаев после перенесенного инсульта у пациентов развивается постинсультное когнитивное расстройство — ухудшение памяти и аналитических способностей.