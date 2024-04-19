Врач предупредила об опасности покупки клубники весной

Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк призвала россиян воздержаться от покупки клубники весной.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, заявила, что ранняя весенняя клубника выращена с помощью стимуляторов роста, например, нитратов. А чрезмерное употребление плодов с нитратами, по её словам, может привести к аллергиям, отравлениям, сбоям в работе ЖКТ и щитовидной железы.

«Клубнику обычно обрабатывают метилбромидом и хлорпикрином, – рассказала она. – Эти химикаты увеличивают срок годности плодов, но для человека крайне опасны, так как они могут не только нарушить функционирование щитовидной железы, но и спровоцировать развитие рака».

Также переизбыток этих химикатов, подчеркнула Стасюк, вызывает кашель, одышку, головокружение и диарею.

При этом самые большие и красные ягоды, как правило, содержат больше всего нитратов, пояснила доктор. В этой связи она рекомендует не стремиться к их покупке сейчас, а дождаться сезона клубники.

«Если же хочется всё-таки хочется полакомиться клубникой в это время года, то лучше взять замороженные ягоды», – резюмировала врач-нутрициолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», согласно новому исследованию американских ученых, регулярное употребление клубники предотвращает развитие слабоумия и депрессии.