Чем опасен недосып и как его избежать

Взрослому человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки. Недосып отрицательно влияет на все органы и системы организма. Недостаточное количество сна может провоцировать повышение артериального давления, повышенную утомляемость, вызывать сбои в работе кишечника и других органах. Об этом «Радио 1» рассказал врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко.

«Компенсировать недосып возможно дневным сном, лучше всего в промежутке между 13:00 и 15:00, можно подремать около 40–45 минут», – посоветовал доктор.

Он рекомендовал соблюдать режим дня, не делая исключений для выходных. При этом свободное время лучше проводить активно: гулять, посещать театры и парки или встречаться с друзьями. Также важно ложиться спать около 22:00 и не есть за три часа до сна.

Доктор предупредил, что нарушить режим можно довольно быстро – за две недели. На восстановление понадобится месяц. Нарушение режима плохо сказывается на качестве жизни, мешает работать и учится.