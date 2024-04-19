Эндокринолог рассказала, сколько нужно пить молока

Чрезмерное употребление молока может привести к проблемам со здоровьем. Уровень кальция в крови повышается, что чревато повреждением сосудов и даже инфарктами и инсультами. Как такое может произойти – рассказала эндокринолог, терапевт Елена Киселева корреспонденту портала «Доктор Питер».

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Больше всего кальция человек получает из молочных продуктов. Суточная норма, в зависимости от возраста, – от 800 до 1200 мг. Эту норму можно получить, выпив один-два стакана молока или кисломолочных продуктов и съев кусочек сыра.

Чтобы кальций усвоился и проник в кости, в пище должны быть фосфор, магний, витамины D и К2. Если их будет недостаточно, кальций осядет на стенках сосудов, что приведет к их сужению и повышению кровяного давления. В итоге могут случиться инсульт или инфаркт миокарда.

Елена Киселева добавила, что животные жиры из молочных продуктов тоже небезобидны – они могут привести к сужению сосудов, рассеянному склерозу и деменции.

Ранее специалисты рассказали подробнее о растительном молоке: какую пользу и вред может принести этот продукт. Диетолог Елена Соломатина сообщила, что много растительного молока лучше не употреблять, так как оно содержит фосфаты, которые могут вымывать из организма кальций.