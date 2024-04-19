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Больше – не значит хорошо: эндокринолог Киселева не советует пить много молока

Чрезмерное употребление молока может привести к проблемам со здоровьем. Уровень кальция в крови повышается, что чревато повреждением сосудов и даже инфарктами и инсультами. Как такое может произойти – рассказала эндокринолог, терапевт Елена Киселева корреспонденту портала «Доктор Питер».

Эндокринолог рассказала, сколько нужно пить молока
© pxhere.com

Больше всего кальция человек получает из молочных продуктов. Суточная норма, в зависимости от возраста, – от 800 до 1200 мг. Эту норму можно получить, выпив один-два стакана молока или кисломолочных продуктов и съев кусочек сыра.

Чтобы кальций усвоился и проник в кости, в пище должны быть фосфор, магний, витамины D и К2. Если их будет недостаточно, кальций осядет на стенках сосудов, что приведет к их сужению и повышению кровяного давления. В итоге могут случиться инсульт или инфаркт миокарда.

Елена Киселева добавила, что животные жиры из молочных продуктов тоже небезобидны – они могут привести к сужению сосудов, рассеянному склерозу и деменции.

Ранее специалисты рассказали подробнее о растительном молоке: какую пользу и вред может принести этот продукт. Диетолог Елена Соломатина сообщила, что много растительного молока лучше не употреблять, так как оно содержит фосфаты, которые могут вымывать из организма кальций.

ЗОЖ
Елена Соломатина
Елена Киселева