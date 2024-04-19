Популярный миф о тополином пухе опровергли

Тополиный пух, вопреки расхожему мнению, не вызывает аллергию, заявил терапевт Андрей Кондрахин. Популярный миф врач опроверг в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам Кондрахина, тополиный пух сам по себе не провоцирует аллергический приступ, но он может переносить пыльцу цветущих растений, от которой весной страдают люди с поллинозом. Именно с пухом аллергены и пыль разлетаются по большой территории, подчеркнул врач.

«Организм тяжело переносит пыльцу, для многих людей она чужеродный объект. Для каждого человека имеет значение определенная концентрация аллергенов», — отметил Кондрахин.

Он посоветовал аллергикам в период цветения растений выходить из дома в защитной маске и напомнил, что менять ее необходимо каждые два часа.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов перечислил самые опасные для аллергиков цветы. Среди прочего он назвал популярные у садоводов георгины и гипсофилы.