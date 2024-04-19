Врач рассказал о последствиях употребления ребенком конфет с алкоголем

Детей нельзя угощать конфетами с алкоголем, даже одна сладость может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несет для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, оказывая негативное воздействие на поджелудочную железу и печень. Конфеты с алкоголем категорически не рекомендуется давать детям, поскольку одна такая сладость может вызвать у них рвоту, слабость и даже потерю сознания. Кроме того, существует риск формирования привычки к запаху и вкусу алкоголя с самого детства», – рассказал психиатр-нарколог.

Специалист добавил, что такие сладости не рекомендуется употреблять людям, страдающим зависимостью от спиртного, так как доза алкоголя в конфете может вызвать срыв. Водителям также лучше избегать подобных конфет, поскольку алкотестер может зафиксировать повышение уровня алкоголя в крови.

Как ранее сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня», Виталий Холдин также предостерег аллергиков от употребления спиртного в весенний период. По словам врача, алкогольные напитки содержат продукты брожения, которые могут усугубить состояние.