Нарколог рассказал об опасности конфет с алкоголем

Конфеты с начинкой из коньяка, водки или ликера – вовсе не безобидные лакомства, как может показаться на первый взгляд. В то время как для производителей сладостей это – всего лишь уловка для привлечения покупателей, то для самих потребителей это – риск, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он объяснил, почему не стоит покупать, дарить кому-либо и есть самим такие «сладости».

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Во-первых, такие конфеты нельзя давать детям, заявил он. Дело в том, что даже такая маленькая доза алкоголя, которая в них содержится, может вызвать у них рвоту, слабость и даже потерю сознания. «Кроме того, существует риск формирования привычки к запаху и вкусу алкоголя с самого детства», – подчеркнул Холдин.

В случае употребления таких конфет взрослым ни о какой пользе так же речи не идет. Напротив, сочетание шоколада и алкоголя резко повышает сахар в крови, оказывая негативное воздействие на поджелудочную железу и печень, сказал нарколог. А говорить о человеке, страдающем зависимостью от алкоголя, то такие конфеты могут спровоцировать срыв и уход в запой. Кроме того, Холдин не советует есть их водителям, потому что алкотестер может зафиксировать повышение уровня алкоголя в крови.